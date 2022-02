Bayern Monaco: quattro squadre su Gnabry (Di sabato 5 febbraio 2022) Serge Gnabry non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 con il Bayern Monaco. Secondo Sky Deutschland su di lui ci sono ?Real... Leggi su calciomercato (Di sabato 5 febbraio 2022) Sergenon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 con il. Secondo Sky Deutschland su di lui ci sono ?Real...

Advertising

CalcioPillole : Il #BayernMonaco batte 3-2 il #Lipsia in una gara altamente spettacolare andata in scena all'Allianz Arena. I bavar… - Lorenzo11122 : Fallo netto su Sanchez che cambia l'inerzia della partita e ok. Ma è irritante però l'atteggiamento che ha la squad… - Vito290889 : @NumerINTERi Ma vai a cagare tu e le tue idee da Inter versione Bayern Monaco. Si meno chiacchierone e più obbietti… - Tristan_rot : @pigiMpigi @guglielmotim E no, stavolta ha ragione Mourinho. Indipendentemente dal goal annullato, e' un fatto asso… - sportface2016 : #Bundesliga, le formazioni ufficiali di #BayernMonaco-#Lipsia #FCBRBL -