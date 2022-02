Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live: - juventusfc : Allegri ?? «Gatti è il miglior difensore della Serie B e ha caratteristiche per un futuro alla Juve» #JuveVerona - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - lifestyleblogit : Allegri: 'Juve ottimo mercato, obettivo arrivare tra prime 4' - - Danielcast_09 : RT @SCUtweet: #Allegri ?? Gran mercato: #Vlahovic fa gol ed è il migliore con Håland–Mbappé; #Zakaria è tecnico e intelligente; #Gatti ha c… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Juve

... con equilibrio, bisogna migliorare le percentuali della fase realizzativa davanti", dice"... Per lui è un grande salto, allaci sono pressioni diverse ma ha grande voglia di migliorare. ...31 Nuovacon Vlahovic e Zakaria, tocca adora fare in modo che il mercato invernale possa davvero cambiare volto alla formazione bianconera. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero ...Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match con il Verona, il primo dopo le operazioni di mercato e gli arrivi dell'attaccante serbo e di Zakaria. "E' un ...Un Gennaio fin troppo movimentato per Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo in prestito alla Juventus dall’Atletico Madrid è finito sotto i riflettori del mercato, senza però effettivamente partire.