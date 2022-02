WWE: Annunciati altri 2 segmenti per Smackdown (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa notte andrà in onda su FOX Friday Night Smackdown, questa sarà la puntata post-Royal Rumble e sarà sicuramente di interesse vedere come si evolveranno le varie storie nella Road To Wrestlemania e anche verso la costruzione del prossimo PPV Elimination Chamber che si terrà il 19 febbraio a Jeddah. Drew McIntyre torna a Smackdown Oltre al già annunciato promo di Paul Heyman che spiegherà le sue azioni e il suo tradimento ai danni di Brock Lesnar avvenuto sabato notte alla Royal Rumble, tornando così accanto al Tribal Chief Roman Reigns, è stato inoltre annunciato il ritorno nello show blu dopo un mese di assenza di Drew McIntyre che terrà un promo. Quello dello Scottish Warrior sarà sicuramente un gradito ritorno per i fan, non dimentichiamo poi che nella puntata sarà presente anche Ronda Rousey, fresca vincitrice della Royal Rumble ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 4 febbraio 2022) Questa notte andrà in onda su FOX Friday Night, questa sarà la puntata post-Royal Rumble e sarà sicuramente di interesse vedere come si evolveranno le varie storie nella Road To Wrestlemania e anche verso la costruzione del prossimo PPV Elimination Chamber che si terrà il 19 febbraio a Jeddah. Drew McIntyre torna aOltre al già annunciato promo di Paul Heyman che spiegherà le sue azioni e il suo tradimento ai danni di Brock Lesnar avvenuto sabato notte alla Royal Rumble, tornando così accanto al Tribal Chief Roman Reigns, è stato inoltre annunciato il ritorno nello show blu dopo un mese di assenza di Drew McIntyre che terrà un promo. Quello dello Scottish Warrior sarà sicuramente un gradito ritorno per i fan, non dimentichiamo poi che nella puntata sarà presente anche Ronda Rousey, fresca vincitrice della Royal Rumble ...

