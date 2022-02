Volvo e Northvolt accelerano il processo di elettrificazione

(Di venerdì 4 febbraio 2022) GOTEBORG (SVEZIA) -hanno scelto la città svedese di Göteborg per realizzare un nuovo impianto di produzione di batterie che entrerà in funzione nel 2025, creerà fino a 3.000 posti ...

Ultime Notizie dalla rete : Volvo Northvolt

Adesso,hanno fornito ulteriori dettagli del loro lavoro sul fronte degli accumulatori, compreso anche il luogo scelto in cui realizzeranno la nuova fabbrica. PRODUZIONE DI 50 GWH ...GOTEBORG (SVEZIA) (ITALPRESS) – Volvo e Northvolt hanno scelto la città svedese di Gòteborg per realizzare un nuovo impianto di produzione di batterie che entrerà in funzione nel 2025, creerà fino a 3 ...Gävle förlorade kampen om etableringen av Northvolt och Volvo cars nya batterifabrik. Istället hamnar den i Göteborg där anläggningen väntas ge 3 000 nya arbetstillfällen. – Jag är besviken, säger Åsa ...