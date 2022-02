Ucraina: Macron andrà lunedì da Putin, la tensione rimane alta tra Washington e Mosca (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente Macron lunedì incontrerà Putin e poi andrà a Kiev. Il vice consigliere americano per la sicurezza nazionale ha parlato di un falso filmato con cadaveri e persone in lacrime per simulare un’aggressione verso la Russia. Von der Leyen: pronte le sanzioni europee Macron cerca di mediare con Putin ma a Washington c’è sempre più tensione Il presidente francese sarà in Russia lunedì, per discutere dalla crisi Ucraina con Putin. Macron ha già avuto diversi colliqui con il presidente Biden (Usa) per cercare di coordinare le operazioni con una soluzione diplomatica. La tensione però rimane altissima, nella giornata di ieri Jon Finer (vice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidenteincontreràe poia Kiev. Il vice consigliere americano per la sicurezza nazionale ha parlato di un falso filmato con cadaveri e persone in lacrime per simulare un’aggressione verso la Russia. Von der Leyen: pronte le sanzioni europeecerca di mediare conma ac’è sempre piùIl presidente francese sarà in Russia, per discutere dalla crisiconha già avuto diversi colliqui con il presidente Biden (Usa) per cercare di coordinare le operazioni con una soluzione diplomatica. Laperòaltissima, nella giornata di ieri Jon Finer (vice ...

