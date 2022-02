Spaccio in via Crispi. 42enne in manette (Di venerdì 4 febbraio 2022) Difficile operazione antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, all’interno di un caseggiato in via Crispi, già in passato teatro di operazioni di polizia.I poliziotti, che da qualche giorno attenzionavano la zona, avevano notato la presenza di un pregiudicato tarantino di 41 anni, con alle spalle numerosi precedenti penali per reati in materia di Spaccio.Nei momenti di osservazione, resi estremamente difficili proprio dalla conformazione del complesso abitativo, i poliziotti avevano annotato il continuo andirivieni di giovani che accedevano, seppur per qualche breve istante, nell’abitazione del 41enne, per poi uscirne in tutta fretta.Maturati fondati sospetti circa la ripresa dell’attività di Spaccio, si è ritenuto di intervenire e procedere ad una perquisizione domiciliare. Così, i Falchi, approfittando di un momento di distrazione, ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 4 febbraio 2022) Difficile operazione antidroga dei Falchi della Squadra Mobile, all’interno di un caseggiato in via, già in passato teatro di operazioni di polizia.I poliziotti, che da qualche giorno attenzionavano la zona, avevano notato la presenza di un pregiudicato tarantino di 41 anni, con alle spalle numerosi precedenti penali per reati in materia di.Nei momenti di osservazione, resi estremamente difficili proprio dalla conformazione del complesso abitativo, i poliziotti avevano annotato il continuo andirivieni di giovani che accedevano, seppur per qualche breve istante, nell’abitazione del 41enne, per poi uscirne in tutta fretta.Maturati fondati sospetti circa la ripresa dell’attività di, si è ritenuto di intervenire e procedere ad una perquisizione domiciliare. Così, i Falchi, approfittando di un momento di distrazione, ...

