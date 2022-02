Scoppia l'incendio in camera da letto: un uomo portato all'ospedale (Di venerdì 4 febbraio 2022) MACERATA - incendio nella notte in camera da letto, il porprietario portato all'ospedale. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per un incendio di un ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) MACERATA -nella notte inda, il porprietarioall'. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per undi un ...

Advertising

Carlo314159 : @GregorioSamueli @ilcontealmaviva @filipporiccio1 @ildelfinogiulio Simile, conoscevo quella della locanda. In una l… - giannigosta : Ultim’ora: scoppia incendio in Via San Carlo (video) - TeleradioNews : Ultim’ora: scoppia incendio in Via San Carlo (video) - Caserta.Momenti di paura in Via San Carlo. Intorno alle or… - NewsCronacaCE : Ultim'ora: scoppia incendio in Via San Carlo (video) - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Sotto controllo l’incendio di Gurro. Ma scoppia un altro focolaio in Cannobina (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia incendio Scoppia l'incendio in camera da letto: un uomo portato all'ospedale MACERATA - Incendio nella notte in camera da letto, il porprietario portato all'ospedale. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per un incendio di un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Valenti a Macerata. La squadra ha spento le fiamme, che hanno coinvolto una camera da letto, e messo in sicurezza l'appartamento. Non ...

Fiamme nella notte, scoppia l'incendio in una rivendita di materiale elettrico SAN VITO DEI NORMANNI - Fiamme nella notte, scoppia l'incendio in una rivendita di materiale elettrico. Questa notte una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta intorno alle 4.20 circa, per un incendio ...

Macerata, scoppia incendio in un appartamento: un giovane trasportato all'ospedale Picchio News Scoppia l'incendio in camera da letto: un uomo portato all'ospedale MACERATA - Incendio nella notte in camera da letto, il porprietario portato all'ospedale. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per un incendio di un ...

Scoppia rogo in abitazione, paura e danni Un incendio, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, all’ultimo piano di una palazzina di via Porrettana all’altezza del parco Rodari a Casalecchio.

MACERATA -nella notte in camera da letto, il porprietario portato all'ospedale. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per undi un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Valenti a Macerata. La squadra ha spento le fiamme, che hanno coinvolto una camera da letto, e messo in sicurezza l'appartamento. Non ...SAN VITO DEI NORMANNI - Fiamme nella notte,l'in una rivendita di materiale elettrico. Questa notte una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta intorno alle 4.20 circa, per un...MACERATA - Incendio nella notte in camera da letto, il porprietario portato all'ospedale. È successo nella notte a Macerata: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 2 per un incendio di un ...Un incendio, fortunatamente senza conseguenze per le persone, è scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri, all’ultimo piano di una palazzina di via Porrettana all’altezza del parco Rodari a Casalecchio.