Rugby Francia | il c t Galthié positivo | salterà il match con l' Italia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il c.t. dellaFabienè risultatoal Covid e non sarà in panchina contro l'nella sfida di apertura degli azzurri nel Sei Nazioni. Il responsabile tecnico dei Bleus non ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Francia

Il c.t. dellaFabien Galthié è risultato positivo al Covid e non sarà in panchina contro l'Italia nella sfida di apertura degli azzurri nel Sei Nazioni. Il responsabile tecnico dei Bleus non sarà quindi ...Cosa dice il regolamento del Sei Nazioni Tutto il gruppo squadra dellaha effettuato venerdì mattina dei test che hanno dato esito negativo. Gli esami verranno ripetuti sabato , alla vigilia ...Lo storico Torneo prenderà il via sabato 5 febbraio a Dublino e la prima partita dei nostri connazionali sarà il 6 febbraio con la Francia a Parigi ... Italiana Rugby una flotta di 28 auto ...(ANSA-AFP) - ROMA, 04 FEB - Fabien Galthié, il ct della Francia, non guidera' dalla panchina la sua nazionale contro l'Italia nel match di esordio degli azzurri al Sei Nazioni 2022 di rugby. Il ...