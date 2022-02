(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Ildiè stato moltoe netto e oggi è stata fatta una richiesta, credo giustissima, da parte del Pd di portare alladelle questioni che il Presidente ha posto: dalle questioni del lavoro, del sociale, della lotta alle disuguaglianze, alle questioni della giustizia, a quelle dell'etica pubblica, e anche mi permetto di ricordare il ruolo dell'Italia in Europa, il tema della Conferenza sul futuro dell'Europa e del suo sforzo in corso per portare a una riforma del funzionamento dell'Europa che conosciamo, per renderla più pronta rispetto alle emergenze, rispetto ai cambiamenti che stiamo vivendo che richiedono un nuovo governo democratico anche a livello europeo”. E' quanto ha dichiarato il capodelegazione degli eurodeputati Pd, ...

TV7Benevento : Quirinale: Benifei (Pd), 'discorso Mattarella chiaro, giusta discussione in Parlamento' - -

Il Sannio Quotidiano

