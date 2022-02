PS5 disponibilità KO? Amazon trova una soluzione per privilegiare i suoi abbonati, ecco come (Di venerdì 4 febbraio 2022) PS5 è introvabile? Non vi preoccupate, Amazon corre ai ripari con una soluzione che farà felici soprattutto i suoi abbonati al servizio Prime. PS5 prima per gli abbonati a Prime – 04022022 www.computermagazine.itUna crisi, quella dei semiconduttori, che ha messo e sta mettendo in ginocchio l’industria dei videogiochi e non solo da ormai due anni. Non fa eccezione la produzione di PlayStation 5, che vede contrapporsi non solo la penuria di chip, ma anche un’attività di bagarinaggio e rivendita a prezzi spropositati. Così, da novembre 2020, è praticamente impossibile mettere le mani su una qualsivoglia console di nuova generazione made by Sony. Per venire incontro alla penuria e alle difficoltà di approvvigionamento da parte dell’utenza, Amazon ha ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) PS5 è inbile? Non vi preoccupate,corre ai ripari con unache farà felici soprattutto ial servizio Prime. PS5 prima per glia Prime – 04022022 www.computermagazine.itUna crisi, quella dei semiconduttori, che ha messo e sta mettendo in ginocchio l’industria dei videogiochi e non solo da ormai due anni. Non fa eccezione la produzione di PlayStation 5, che vede contrapporsi non solo la penuria di chip, ma anche un’attività di bagarinaggio e rivendita a prezzi spropositati. Così, da novembre 2020, è praticamente impossibile mettere le mani su una qualsivoglia console di nuova generazione made by Sony. Per venire incontro alla penuria e alle difficoltà di approvvigionamento da parte dell’utenza,ha ...

