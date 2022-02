Nandez, quanti problemi: la Fifa ha dato ragione al Boca, il Cagliari deve altri soldi agli argentini (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Cagliari dovrà pagare al Boca Juniors altri due milioni legati al trasferimento di Nahitan Nandez, più duecentomila euro di interessi. Lo ha stabilito il Players Status Chamber del Tribunale internazionale della Fifa in seguito al ricorso presentato dagli argentini. Il pagamento dovrà avvenire entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento. Si apprende dalla Gazzetta dello Sport. Pare che il club isolano abbia però già presentato ricorso al Tas e attende che venga fissata un’udienza. La difesa – scrive la Rosea – si baserà sul fatto che il Boca Juniors, al momento dell’accordo, non avesse prodotto dichiarazioni complete a proposito della proprietà al 100% dei diritti sportivi del centrocampista. Non trova pace, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildovrà pagare alJuniorsdue milioni legati al trasferimento di Nahitan, più duecentomila euro di interessi. Lo ha stabilito il Players Status Chamber del Tribunale internazionale dellain seguito al ricorso presentato d. Il pagamento dovrà avvenire entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento. Si apprende dalla Gazzetta dello Sport. Pare che il club isolano abbia però già presentato ricorso al Tas e attende che venga fissata un’udienza. La difesa – scrive la Rosea – si baserà sul fatto che ilJuniors, al momento dell’accordo, non avesse prodotto dichiarazioni complete a proposito della proprietà al 100% dei diritti sportivi del centrocampista. Non trova pace, ...

