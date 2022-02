Manoscritti del ’400 recuperati in Toscana dai carabinieri e restituiti a Bergamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze hanno riconsegnato i documenti all’archivio di Stato di Brescia e all’archivio storico del Comune di Bergamo. Emessi tra il 1443 e il 1448 dal doge di Venezia e inviati ai podestà e ai capitani del territorio «al fine di indirizzare l’azione di governo», sono stati sequestrati presso una libreria antiquaria Toscana. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Idel nucleo tutela patrimonio culturale di Firenze hanno riconsegnato i documenti all’archivio di Stato di Brescia e all’archivio storico del Comune di. Emessi tra il 1443 e il 1448 dal doge di Venezia e inviati ai podestà e ai capitani del territorio «al fine di indirizzare l’azione di governo», sono stati sequestrati presso una libreria antiquaria

