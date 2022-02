LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | ritmo forsennato nei primi chilometri | non riesca a staccarsi la fuga

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:40 Si staccano dallaanche Polanc, Molly e Clayes. Dal gruppo prova ad uscire Valentin Paret Peintre (AG2R) 14:38 Perde le ruote dei compagni diJacopo Mosca, che viene rapidamente raggiunto dal gruppo. 14:36 Dimezzato il vantaggio della. L’azione della Gazprom sembra funzionare. 14:35 Si mette la Gazprom RusVelo a tirare in testa al gruppo. La squadra russa non è presente nellae vuole evidentemente provare a rimediare. 14:34 Siamo nel frattempo arrivati in prossimità del Coll de Rates. La strada inizia a salire pur non essendo ufficialmente iniziato il tratto del GPM. 14:33 35 ora i secondi di vantaggio. Potrebbe essere effettivamente labuona. 14:32 I nove atleti in questione sono Lars Van der ...