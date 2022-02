Letta ai partiti: “Incontriamoci per attuare parole Mattarella” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dopo ieri” con l’inizio ufficiale del Mattarella bis al Quirinale, “come Parlamento e come partiti e forze politiche, ci giochiamo la credibilità in base al modo attraverso il quale daremo seguito agli impegni contenuti nel discorso del Presidente Mattarella. Li abbiamo applauditi con scroscianti e ripetute ovazioni”. Lo dichiara Enrico Letta, leader del Pd. “Se rimanessero lettera morta, la politica tutta perderebbe forza. Soprattutto meriterebbe il biasimo che spesso e da tempo serpeggia nella nostra società. Il mio appello è: troviamoci a discutere rapidamente dello strumento parlamentare più idoneo e decidiamo insieme le forme concrete con cui, nell’ultimo anno di legislatura, si può davvero dare attuazione alle sollecitazioni espresse in quello straordinario discorso”, conclude ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Dopo ieri” con l’inizio ufficiale delbis al Quirinale, “come Parlamento e comee forze politiche, ci giochiamo la credibilità in base al modo attraverso il quale daremo seguito agli impegni contenuti nel discorso del Presidente. Li abbiamo applauditi con scroscianti e ripetute ovazioni”. Lo dichiara Enrico, leader del Pd. “Se rimanessero lettera morta, la politica tutta perderebbe forza. Soprattutto meriterebbe il biasimo che spesso e da tempo serpeggia nella nostra società. Il mio appello è: troviamoci a discutere rapidamente dello strumento parlamentare più idoneo e decidiamo insieme le forme concrete con cui, nell’ultimo anno di legislatura, si può davvero dare attuazione alle sollecitazioni espresse in quello straordinario discorso”, conclude ...

Advertising

Roberto__Sacco : Letta ai partiti: 'Incontriamoci per attuare parole Mattarella' - Corriere : Agenda Mattarella, il Pd chiede una sessione in Parlamento: Letta: è in gioco la credibilità dei partiti - lifestyleblogit : Letta ai partiti: 'Incontriamoci per attuare parole Mattarella' - - P_Rava : @FaccioTommaso @Pontifex Mo' ci pensa Letta, state sereni. - misiagentiles : RT @Adnkronos: Letta ai partiti: 'Incontriamoci per attuare parole #Mattarella'. La proposta del #Pd. -