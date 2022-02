L’emozione di Cesare Cremonini a Sanremo 2022 in “ogni millimetro di amore per la musica” (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’emozione di Cesare Cremonini a Sanremo 2022 nelle sue parole sui social questa mattina. Cesare racconta di aver trascorso una notte insonne: per la prima volta è stato ospite del Festival, esibendosi in due momenti diversi e presentando i suoi migliori successi. “Non ho dormito molto questa notte per l’adrenalina che mi ha trasmesso il palco di Sanremo e per L’emozione provata. Grazie con tutto il cuore. Amadeus, tutta la Rai, i miei collaboratori e musicisti e soprattutto voi”, scrive Cesare Cremonini sui social. “GRAZIE per questa serata fantastica in cui ho potuto esprimere ogni millimetro di passione e amore che ho per il palcoscenico, per la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022)dinelle sue parole sui social questa mattina.racconta di aver trascorso una notte insonne: per la prima volta è stato ospite del Festival, esibendosi in due momenti diversi e presentando i suoi migliori successi. “Non ho dormito molto questa notte per l’adrenalina che mi ha trasmesso il palco die perprovata. Grazie con tutto il cuore. Amadeus, tutta la Rai, i miei collaboratori e musicisti e soprattutto voi”, scrivesui social. “GRAZIE per questa serata fantastica in cui ho potuto esprimeredi passione eche ho per il palcoscenico, per la ...

AlessandraZant2 : @CremoniniCesare @SanremoRai @RaiUno Unico Cesare ,sei semplicemente meraviglioso.Sei un poeta e un grande artista… - outspacecarryon : comunque la verità è che stando così vicino a cesare non ha retto l’emozione ed è svenuto - terry__03 : il cameraman bimbo di Cesare che sviene per l'emozione. in loop ?? #Sanremo2022 - ertreninothomas : NO VABBÈ L’EMOZIONE PER IL VOLTO DI CESARE - dott_pukipoo : Grandissimo Cesare,si vedeva l'emozione di fare divertire la gente#festivaldisanremo22 -