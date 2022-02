Le fate ignoranti | dove e quando andrà in onda la serie tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attesa sarà presto premiata, perché finalmente c’è una data ufficiale per vedere latv Le, tratta dalla straordinaria pellicola di Ferzan Opzetek. Più di vent’anni dopo l’uscita al cinema di uno dei film più belli e profondi del regista turco, ora il pubblico potrà tronare a rivivere le atmosfere nellatv, guidata dallo stesso regista e che vede un cast di attori di altissimo livello tra cui Luca Argentero, Cristiana Capotondi e Ambra Angiolini solo per citare alcuni dei protagonisti. Levedere laSaranno otto gli episodi che andranno a comporre latv, che riporterà sullo schermo la trama del film, ma con nuovi personaggi. A dirigere Ferzan Ozpetek ...

Advertising

FerzanOzpetek : Le fate ignoranti . 13 aprile .. ???????????? - MarioPonzo4 : È colta col cazz….. sui tacchi a spillo felice così….va benissimo. Perciò tutti quelli colti devono avere il cazz…… - LucfkK73 : RT @zanzibardy: Le fate ignoranti sono quelle che incontriamo e non riconosciamo, ma che ci cambiano la vita. Non sono quelle delle fiabe,… - SilvSottile : Le prime immagini della serie di #FerzanOzpetek #LeFateIgnoranti con #CristianaCapotondi, #LucaArgentero,… - Teleblogmag : Ecco il primo trailer della serie di Ferzen Ozpetek -

Ultime Notizie dalla rete : fate ignoranti

Disney Plus ha confermato la data di uscita e diffuso il trailer de Le, la nuova serie TV italiana originale ideata da Ferzan Ozpetek basata sul suo omonimo film campione di incassi. Abbonati adesso a Disney+ a 8,99 al mese oppure 89,90 all'anno Data di ...1 ora fa Dopo una lunga attesa, Disney+ svela il primo teaser trailer e la data di uscita dell'adattamento televisivo del film del 2001 Ledi Ferzan Özpetek . Come il film, la serie TV - scritta e diretta dallo stesso regista turco - partirà dal racconto di un tradimento per esplorare una storia amicizia e inaspettate ...Disney+ diffonde le prime immagini de Le Fate Ignoranti, la nuova serie originale italiana del cineasta Ferzan Ozpetek, tratta dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale sarà ...Disney+ ha pensato bene di sfruttare le pause pubblicitarie di Sanremo 2022 per introdurre al grande pubblico una delle sue novità più attese, Le Fate ignoranti, la serie originale basata sull'omonimo ...