Latitante cinese in fuga da Milano | rintracciata e arrestata a Formia

Advertising

GazzettinoGolfo : - Latitante cinese fuggita da Milano arrestata a #Formia - -

Ultime Notizie dalla rete : Latitante cinese

Il Corriere della Città

L'Organizzazione Mondiale della Sanità è statase non peggio, a ulteriore dimostrazione ... Ancora non sappiamo l'origine del virus, il governoè stato un modello di non - trasparenza, ......interessi siano stati portati avanti dall'oligarca kazako Mukhtar Ablyazov attualmente. ... gas, terre rare, minerali, uranio) e soprattutto bloccare il progettodella 'nuova via della ...Era scappata da Milano per evitare l’arresto e si era trasferita con la sua famiglia a Formia. La fuga però non è servita ad una donna cinese di 38 anni che ieri è stata rintracciata e arrestata dagli ...Nella giornata di ieri 3 febbraio 2022, personale del Commissariato Distaccato di P.S. di Formia, al termine di un’attività di indagine congiunta con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, h ...