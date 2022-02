Joan Mir (Suzuki): “Loro sanno la mia opinione, ma resterà fra me e loro” (Di venerdì 4 febbraio 2022) È stata un’annata di MotoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello specifico, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) È stata un’annata di MotoGP, quella archiviata qualche mese fa, davvero emozionante. Grande il duello tra Yamaha e Ducati, con Fabio Quartararo che ha duellato per buona parte della stagione con il nostro Francesco Bagnaia per il titolo mondiale del 2021. Il centauro francese, arrivato un certo punto della contesa, si è preso un distacco consistente andando a vincere il suo primo Mondiale piloti con pieno merito. È stato l’anno delle restrizioni del Coronavirus, con la variante Omicron sullo sfondo che cominciava a prendere forza, capaci di modificare (anche) le abitudini della classe regina delle due ruote. Tra gli eventi rilevanti c’è anche stato il ritiro di Valentino Rossi, leggenda vivente della categoria. Il Dottore ha salutato dopo anni ed anni di successi. Una giornata che nessuno mai dimenticherà. Dopo una piccola pausa, è già tempo di tuffarsi nel 2022. Nello specifico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Joan Mir Dovizioso: "Stoner? Non mi sorprende. Tanti vincenti hanno avuto problemi" - News MotoGP, via i veli dalle Suzuki GSX - RR di Joan Mir e Alex Rins

MotoGP / Mir: 'Grande sforzo della Suzuki' - FormulaPassion.it Dopo aver conquistato a sorpresa il titolo mondiale 2020 grazie ad una incredibile continuità di risultati, Joan Mir non ha fatto mistero di non essere riuscito a difendere degnamente la propria corona di campione del mondo nella scorsa stagione. Lo spagnolo ha infatti chiuso terzo, senza riprovare la gioia ...

MotoGP, via i veli dalle Suzuki GSX-RR di Joan Mir e Alex Rins Motosprint.it MotoGP, Mir e il futuro in Suzuki: "Decido dopo i test" Si fa serio e ci guarda dritto negli occhi Joan Mir, ancora seduto sulla sua nuova Suzuki, nel momento della presentazione del Team 2022. Il "tempismo" dello spagnolo fa sgranare gli occhi agli ...

MotoGP, Suzuki 2022: svelata la nuova moto GSX-RR di Mir e Rins Dopo aver conquistato il Motomondiale con Joan Mir nel 2020 e la successiva deludente stagione 2021, la Suzuki punta ora sulla nuova moto GSX-RR. Le aspettative della Casa di Hamamatsu e di entrambi i ...

