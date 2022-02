I nuovi contagi scendono sotto quota 100mila Ma il numero delle vittime resta ancora alto Sono 433 nelle ultime 24 ore Brusaferro | “I dati confermano l’inversione della curva”

(Di venerdì 4 febbraio 2022)in calo laepidemica in Italia. I, registrati24 ore,99.522, contro i 112.691 di ieri e a fronte di 884.893 tamponi, oltre 30mila meno di ieri. Il tasso di positività, secondo icontenuti nel bollettino giornaliero del ministeroSalute, scende dal 12,3% all’11,2%. I decessi433 (ieri 414) per un totale di 148.167dall’iniziopandemia. Insieme ai, si leggenel bollettino, prosegue anche la discesa dei ricoveri: le terapie intensive17 in meno (ieri -67) con 114 ingressi del giorno, e1.440, mentre i ricoveri ordinari ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 155.697 i nuovi contagi da Covid e 389 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute #ANSA - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 137.147 i nuovi contagi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 57.715 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - rep_torino : Covid, contagi ancora giù: cala sotto quota 10% il rapporto tra nuovi casi e tamponi - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Covid, scendono sotto i centomila i nuovi casi: 433 le vittime. -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi contagi

Read More Primo Piano Covid Italia, 112.691e 414 morti: i dati per regione 3 febbraio 3 Febbraio 2022 Sono 112.691 ida Coronavirus in Italia oggi, 3 febbraio 2022, secondo i ...I dati del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 In Italia oggi, 4 febbraio, sono stati rilevati in Italia 99.522(ieri 112.691) da coronavirus , rilevati attraverso 884.893 tamponi (ieri 915.337). Il tasso di positività è dell'11,24% (ieri era al 12,31%). Le vittime oggi sono state 433 (ieri erano ...Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.452. Il tasso di positività scende al 16,1% al ieri era al 16,4%. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 262.775 con un aumento ...Torna sotto la soglia dei 100 mila casi quotidiani la curva dei contagi da Covid in Italia. L’ultimo report diffuso dal Ministero della Salute accerta 99.522 nuovi casi, ben 210.353 guarigioni e 433 ...