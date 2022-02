Green pass, l’Ue proroga il certificato verde fino a giugno 2023 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bruxelles – Green pass, arriva la proroga dell’Ue. La Commissione Europea ha infatti approvato la proposta di “estendere di un anno” il certificato Covid digitale Ue, “fino al 30 giugno 2023”. Lo dice il portavoce Christian Wigand, durante il briefing con la stampa. Il pass, aggiunge, “continua ad essere una misura eccezionale” che mira a facilitare gli spostamenti, ma il Sars-CoV-2 continua a circolare in Europa e “non è possibile determinare ora l’impatto di un possibile aumento dei contagi nella seconda metà dell’anno”. Il regolamento che istituisce il pass, entrato in vigore il primo luglio 2021, aveva durata limitata ad un anno, prorogabile. Cosa diversa è la durata di validità del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022) Bruxelles –, arriva ladel. La Commissione Europea ha infatti approvato la proposta di “estendere di un anno” ilCovid digitale Ue, “al 30”. Lo dice il portavoce Christian Wigand, durante il briefing con la stampa. Il, aggiunge, “continua ad essere una misura eccezionale” che mira a facilitare gli spostamenti, ma il Sars-CoV-2 continua a circolare in Europa e “non è possibile determinare ora l’impatto di un possibile aumento dei contagi nella seconda metà dell’anno”. Il regolamento che istituisce il, entrato in vigore il primo luglio 2021, aveva durata limitata ad un anno,bile. Cosa diversa è la durata di validità del ...

