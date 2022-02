Franco Trinca | il biologo no vax morto a Città di Castello

Advertising

stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - DavidPuente : Tutto ciò si poteva evitare - repubblica : Covid, morto Il biologo No Vax Franco Trinca - Elektroteo : RT @MinervaMcGrani1: Apprendo con estrema tristezza la morte dell’amico Franco Trinca, uomo di grande generosità e ricercatore instancabile… - BoopLucy : RT @MinervaMcGrani1: Apprendo con estrema tristezza la morte dell’amico Franco Trinca, uomo di grande generosità e ricercatore instancabile… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Trinca

Città di Castello (Perugia), 4 febbraio 2022 - È morto all'ospedale di Città di Castello il biologo, tra i coordinatori del movimento Uniti per la libera scelta" composto da varie associazioni no vax . La notizia è riportata da diversi siti locali e nazionali. In Umbria viene ...A dare l'annuncio della sua morte è stata Selvaggia Lucarelli: 'È morto per polmonite da Covid il biologo no vax, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all'ultimo, anche in condizioni ormai disperate, di essere intubato '. Proprio con la Lucarellisi era scontrato a PiazzaPulita su La7. "...Franco Trinca. È mancato improvvisamente lasciando un vuoto tra tutti noi amici e compatrioti che sará molto difficile colmare. Sarà nostro dovere proseguire la comune battaglia per la giustizia e la ...Franco Trinca. mancato improvvisamente lasciando un vuoto tra tutti noi amici e compatrioti che sará molto difficile colmare. Sarà nostro dovere proseguire la comune battaglia per la giustizia e la ...