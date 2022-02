Dybala, l’ex allenatore: «Sarebbe meglio se rimanesse in Italia» (Di sabato 5 febbraio 2022) L’allenatore di Dybala ai tempi del Palermo ha dato un consiglio al 10 della Juve riguardo il rinnovo: le sue parole Il rinnovo di Dybala torna ad essere uno dei temi ancora caldi in casa Juve dopo la fine del mercato. L’allenatore Giuseppe Sannino, a Stadio Aperto, ha mandato un consiglio all’argentino. RINNOVO Dybala – «Vorrei solo vederlo felice, spero che faccia la miglior scelta per lui. Se poi rimanesse in Italia, ancora meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’diai tempi del Palermo ha dato un consiglio al 10 della Juve riguardo il rinnovo: le sue parole Il rinnovo ditorna ad essere uno dei temi ancora caldi in casa Juve dopo la fine del mercato. L’Giuseppe Sannino, a Stadio Aperto, ha mandato un consiglio all’argentino. RINNOVO– «Vorrei solo vederlo felice, spero che faccia la miglior scelta per lui. Se poiin, ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

