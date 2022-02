Discoteche chiuse per Covid (tranne che Sanremo) (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella babele di regole illogiche, mastodontiche e incomprensibili sul Covid, nulla ormai è una sorpresa. Se gli italiani si sono abituati a giocare col sudoku sui contagi a scuola, ormai sono pronti a tutto. Però quando l’ingiustizia (o l’ipocrisia) si palesa in diretta nazionale di fronte a 9 milioni di telespettatori, per di più sul palco del privilegiati di Sanremo, beh: allora la musica cambia. Un paio di giorni fa il governo ha disposto la proroga dell’obbligo di mascherine fino al 10 febbraio. Misura restrittiva che fa a pugni con gli annunci di “riaperture” millantate in queste ore a giornali unificati. E che oltre alle mascherine imponeva l’ulteriore chiusura delle Discoteche per altri 10 giorni, condannando un settore già messo in ginocchio da due anni di lockdown veri, presunti o burocratici. A smentire l’euforia ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nella babele di regole illogiche, mastodontiche e incomprensibili sul, nulla ormai è una sorpresa. Se gli italiani si sono abituati a giocare col sudoku sui contagi a scuola, ormai sono pronti a tutto. Però quando l’ingiustizia (o l’ipocrisia) si palesa in diretta nazionale di fronte a 9 milioni di telespettatori, per di più sul palco del privilegiati di, beh: allora la musica cambia. Un paio di giorni fa il governo ha disposto la proroga dell’obbligo di mascherine fino al 10 febbraio. Misura restrittiva che fa a pugni con gli annunci di “riaperture” millantate in queste ore a giornali unificati. E che oltre alle mascherine imponeva l’ulteriore chiusura delleper altri 10 giorni, condannando un settore già messo in ginocchio da due anni di lockdown veri, presunti o burocratici. A smentire l’euforia ...

RedRonnie : #Sanremo2022 RAI non chiede pass, Ariston diventa discoteca e discoteche sono chiuse. Direttore RaiUno ha dichiarat… - capuanogio : Quindi voi mi assicurate che non è vero che #Amadeus, fottendosene delle discoteche chiuse, del Covid e in una paro… - TgLa7 : Ok #Cdm, altri 10 giorni mascherine aperto e discoteche chiuse - zazoomblog : Decreto Festività discoteche chiuse fino al 31 gennaio 2022 e divieto di feste in piazza - #Decreto #Festività… - VannaRicci : RT @latinensedop: Teatro ariston (al chiuso): stracolmo, tutti che ballano come fossero in discoteca: Nel frattempo: discoteche chiuse,stad… -