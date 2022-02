Denunciato tifoso viola per il manifesto di Commisso truccato da Joker (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo alcune agenzia di stampa sarebbe stato Denunciato dalla Digos un tifoso della Fiorentina di 55 anni con il reato di deturpamento aggravato e diffamazione per aver, lo scorso 27 gennaio, affisso un manifesto sul Ponte Vecchio nel quale il presidente della Fiorentina Rocco Commisso era ritratto truccato da Joker. Le indagini della Digos sono partite dalla visione dei video dell’impianto di videosorveglianza della città, partendo proprio dalle immagini che riprendono l’affissione su Ponte Vecchio dove è ben visibile all’opera un uomo con cappello e mascherina. La “Squadra Tifoseria” della Digos ha quindi ricostruito a ritroso, sempre con le telecamere cittadine, tutto il percorso a piedi e in scooter dell’uomo. Non si escludono, si spiega dalla polizia, ulteriori ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo alcune agenzia di stampa sarebbe statodalla Digos undella Fiorentina di 55 anni con il reato di deturpamento aggravato e diffamazione per aver, lo scorso 27 gennaio, affisso unsul Ponte Vecchio nel quale il presidente della Fiorentina Roccoera ritrattoda. Le indagini della Digos sono partite dalla visione dei video dell’impianto di videosorveglianza della città, partendo proprio dalle immagini che riprendono l’affissione su Ponte Vecchio dove è ben visibile all’opera un uomo con cappello e mascherina. La “Squadra Tifoseria” della Digos ha quindi ricostruito a ritroso, sempre con le telecamere cittadine, tutto il percorso a piedi e in scooter dell’uomo. Non si escludono, si spiega dalla polizia, ulteriori ...

Advertising

controradio : Tifoso 55enne denunciato per Commisso truccato da Joker - napolista : Denunciato tifoso per il manifesto di #Commisso truccato da Joker La Digos lo ha individuato grazie alle telecamer… - marcuccimauriz : RT @Fiorentinanews: Denunciato per deturpamento dei beni architettonici e diffamazione il tifoso della Fiorentina che aveva appeso su Ponte… - FrancescoCabri4 : RT @Boboj29: Striscione contro la Fiorentina, denunciato tifoso Juventus. Lo hanno trovato subito ,non riescono a trovare quei tifosi viol… - AensAlbert : RT @Boboj29: Striscione contro la Fiorentina, denunciato tifoso Juventus. Lo hanno trovato subito ,non riescono a trovare quei tifosi viol… -