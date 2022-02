Dakota Johnson entra nel MCU | sarà Madame Web

(Di venerdì 4 febbraio 2022)si sta preparando per il Sony Universe of Marvel Characters. L’attorice è stata scelta per il ruolo diWeb nel prossimo film di supereroi dello studio. Quale è la novità in MCU? Rappresenta il primo moderno adattamento di un fumetto di Sony a presentare una donna nel ruolo del protagonista. Gli addetti ai lavori vicini al progetto sottolineano che l’accordo dinon è chiuso, ma confermano che è in trattative per assicurarsi il ruolo. Cast tecnico S.J. Clarkson, nota per il suo lavoro nella più oscura serie Marvel di Netflix “Jessica Jones” e nello spinoff ambientato nell’MCU “The Defenders”, è stata assunta per dirigere il film “Web”. Matt Sazama e Burk Sharpless, il duo dietro il prossimo film di vampiri di Jared Leto “Morbius”, scriveranno la ...

Advertising

VelvetMagIta : Dakota Johnson in trattative per Madame Web nell’universo di #SpiderMan #VelvetMag #Velvet - Fosca22 : RT @Matioski: Alle 17:00, FACCE DI NERD #219! Lo SPIDER-VERSE si espande con altri film! Dopo tanto rumoreggiare, confermata la pellicola… - Matioski : Alle 17:00, FACCE DI NERD #219! Lo SPIDER-VERSE si espande con altri film! Dopo tanto rumoreggiare, confermata la… - tuttoteKit : Dakota Johnson sarà Madame Web nel prossimo cinecomic #DakotaJonhson #MadameWeb #SpidermanNoWayHome #tuttotek - Voto10 : Dakota Johnson entra nell?Universo Marvel: interpreterà Madame Web -

Ultime Notizie dalla rete : Dakota Johnson

Io Donna

Il progetto della Sony di realizzare altri film sta prendendo sempre più piede e, dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete, pare chesia in trattative per interpretare Madame Web . ...L attrice in trattative per vestire i panni della super - eroina nel nuovo spin - off di Spider - Man .sar protagonista del nuovo film della Sony Madame ...Il progetto della Sony di realizzare altri film sta prendendo sempre più piede e, dalle ultime indiscrezioni trapelate in rete, pare che Dakota Johnson sia in trattative per interpretare Madame Web.Deadline Hollywood annuncia che la famosissima Dakota Johnson interpreterà il ruolo di Madame Web, nuova supereroina Marvel in un film Sony. Dopo il grandissimo successo di Spider-Man: No Way Home, la ...