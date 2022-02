Crac Veneto Banca: l'ex ad Vincenzo Consoli condannato a 4 anni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quattro anni di reclusione. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Treviso a Vincenzo Consoli, l'ex amministratore delegato di Veneto Banca, accusato di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto (oltre al reato di aggiotaggio, nel frattempo... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quattrodi reclusione. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Treviso a, l'ex amministratore delegato di, accusato di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto (oltre al reato di aggiotaggio, nel frattempo...

