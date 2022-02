Contributi per luce, acqua e gas: istruttoria completata, in arrivo l’aiuto per 130 famiglie (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che gli Uffici del Settore Servizi al Cittadino hanno completato l’istruttoria delle domande presentate per la concessione di un contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas ed acqua e per i canoni di locazione sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021 durante la fase di emergenza sanitaria da Covid-19. A breve, pertanto, 130 nuclei familiari della città di Benevento riceveranno il relativo contributo economico per un totale di 62.964,90 euro. “L’Amministrazione – spiega l’assessora Carmen Coppola – è intenzionata a riproporre la misura anche nel corso dell’anno 2022 e continuerà a prestare la massima attenzione nei confronti di tutte le misure di carattere nazionale e regionale che consentano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che gli Uffici del Settore Servizi al Cittadino hanno completato l’delle domande presentate per la concessione di un contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas ede per i canoni di locazione sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021 durante la fase di emergenza sanitaria da Covid-19. A breve, pertanto, 130 nuclei familiari della città di Benevento riceveranno il relativo contributo economico per un totale di 62.964,90 euro. “L’Amministrazione – spiega l’assessora Carmen Coppola – è intenzionata a riproporre la misura anche nel corso dell’anno 2022 e continuerà a prestare la massima attenzione nei confronti di tutte le misure di carattere nazionale e regionale che consentano ...

