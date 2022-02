Calcio a 5, Europei 2022: Russia e Portogallo accedono alla finalissima! Ucraina e Spagna si giocano 3-4° posto (Di sabato 5 febbraio 2022) Agli Europei 2022 di Calcio a 5, il dado è tratto. La finalissima del Campionato Continentale per Nazioni è stata decisa dalle semifinali odierne: sarà Russia-Portogallo, mentre Ucraina e Spagna, che sono state rispettivamente battute, si giocheranno il 3-4° posto. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Ucraina-Russia 2-3Nella battaglia tutta est europea a spuntarla alla fine sono i russi, che così avranno la chance domenica prossima di poter provare, dopo tante finali perse, a vincere un grande torneo. Allo Ziggo Dome di Amsterdam, il match è spumeggiante sin da subito. Dopo un minuto la Russia va in vantaggio: invenzione di Abramov che serve Sokolov per lo 0-1. Non ci sono ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Aglidia 5, il dado è tratto. La finalissima del Campionato Continentale per Nazioni è stata decisa dalle semifinali odierne: sarà, mentre, che sono state rispettivamente battute, si giocheranno il 3-4°. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.2-3Nella battaglia tutta est europea a spuntarlafine sono i russi, che così avranno la chance domenica prossima di poter provare, dopo tante finali perse, a vincere un grande torneo. Allo Ziggo Dome di Amsterdam, il match è spumeggiante sin da subito. Dopo un minuto lava in vantaggio: invenzione di Abramov che serve Sokolov per lo 0-1. Non ci sono ...

