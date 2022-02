Bufale abbattute, Pedicini (M24A-ET): Chiesto intervento dell’Ue (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Dopo l’abbattimento indiscriminato di 40mila Bufale vendute poi sottocosto alla grande distribuzione della carne, la Regione Campania, imperterrita, continua a usare il kit Bovigam, un test completamente inadeguato per capire se i capi sono ammalati o meno. E’ una situazione inaccettabile che – insieme ad altri colleghi eurodeputati – ora ho sottoposto all’attenzione della Commissione europea”, a dirlo in una nota Piernicola Pedicini, vicepresidente del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale. “Proprio oggi – prosegue Pedicini – ho inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Layen e ai Commissari Stella Kiryakides (Sante) e Janusz Wojciechowski (Agri), in cui ho Chiesto la sospensione cautelativa dell’uso del kit diagnostico ‘Bovigam’ in Italia. Si tratta del test utilizzato dalla ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) “Dopo l’abbattimento indiscriminato di 40milavendute poi sottocosto alla grande distribuzione della carne, la Regione Campania, imperterrita, continua a usare il kit Bovigam, un test completamente inadeguato per capire se i capi sono ammalati o meno. E’ una situazione inaccettabile che – insieme ad altri colleghi eurodeputati – ora ho sottoposto all’attenzione della Commissione europea”, a dirlo in una nota Piernicola, vicepresidente del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale. “Proprio oggi – prosegue– ho inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Layen e ai Commissari Stella Kiryakides (Sante) e Janusz Wojciechowski (Agri), in cui hola sospensione cautelativa dell’uso del kit diagnostico ‘Bovigam’ in Italia. Si tratta del test utilizzato dalla ...

