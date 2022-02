Belloni è stata capo dello stato per due ore, ma poi è saltata. Ecco cosa è successo (Di venerdì 4 febbraio 2022) “E’ fatta”. Venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, Elisabetta Belloni aveva (sulla carta) i voti per diventare presidente della Repubblica: 663 Grandi elettori. Quelli di Lega, Pd, M5s e Fratelli d’Italia. Poi qualcosa andrà storto nel volgere di un paio d’ore. In un susseguirsi di incontri, dichiarazioni, mosse nell’ombra e sospetti. Allora bisogna tornare a Montecitorio. Venerdì 28 gennaio: è il giorno dell’affossamento di Elisabetta Casellati alla quinta votazione. Il centrodestra ha provato la spallata e si è fatto malissimo. La sesta chiama servirà solo a far crescere nel Palazzo la voglia di Mattarella bis, ma nel frattempo tutto è in movimento. Il nome di Elisabetta Belloni sta prendendo sempre più quota. La direttrice del Dis da giorni fa parte delle rose dei papabili che finiscono sui giornali (fronte M5s e Pd, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) “E’ fatta”. Venerdì scorso, nel tardo pomeriggio, Elisabettaaveva (sulla carta) i voti per diventare presidente della Repubblica: 663 Grandi elettori. Quelli di Lega, Pd, M5s e Fratelli d’Italia. Poi qualandrà storto nel volgere di un paio d’ore. In un susseguirsi di incontri, dichiarazioni, mosse nell’ombra e sospetti. Allora bisogna tornare a Montecitorio. Venerdì 28 gennaio: è il giorno dell’affossamento di Elisabetta Casellati alla quinta votazione. Il centrodestra ha provato la spallata e si è fatto malissimo. La sesta chiama servirà solo a far crescere nel Palazzo la voglia di Mattarella bis, ma nel frattempo tutto è in movimento. Il nome di Elisabettasta prendendo sempre più quota. La direttrice del Dis da giorni fa parte delle rose dei papabili che finiscono sui giornali (fronte M5s e Pd, ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Belloni è stata impallinata da Letta, Di Maio, Renzi e Forza Italia. Pd? Non è un part… - fattoquotidiano : Quirinale, Bindi a La7: “Belloni? Grave che una funzionaria bravissima sia stata bruciata così. Ancora una volta do… - borghi_claudio : I nomi sui giornali... ????? BELLONI, LA VERSIONE DI ENRICO LETTA: NON ERA STATA FATTA UNA LISTA: SI E' COMINCIATO… - GermanoZanelli : RT @SofiaMa07413947: Quirinale, Travaglio a La7: “Belloni è stata impallinata da Letta, Di Maio, Renzi e Forza Italia. Pd? Non è un partito… - mario30101970 : RT @SofiaMa07413947: Quirinale, Travaglio a La7: “Belloni è stata impallinata da Letta, Di Maio, Renzi e Forza Italia. Pd? Non è un partito… -