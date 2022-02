Al via il nuovo corso arbitri della sezione Aia di Benevento (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Italiana arbitri indice il corso Nazionale per arbitri di Calcio per la stagione sportiva 2021/2022. La sezione di Benevento dà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14º anno di età e non abbiano superato il 40º anno. È possibile iscriversi anche se tesserati di una società calcistica: nei primi tempi di attività, infatti, è possibile ricoprire il “doppio ruolo” di arbitro e calciatore. Al termine del corso il candidato sosterrà una prova di esame, scritta e orale sul Regolamento del Gioco del Calcio ed un test di idoneità atletica. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione Italiana arbitri FIGC e, pertanto, dalle domeniche ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Italianaindice ilNazionale perdi Calcio per la stagione sportiva 2021/2022. Ladidà il benvenuto gratuitamente, a tutti gli interessati che abbiano compiuto alla data dell’esame il 14º anno di età e non abbiano superato il 40º anno. È possibile iscriversi anche se tesserati di una società calcistica: nei primi tempi di attività, infatti, è possibile ricoprire il “doppio ruolo” di arbitro e calciatore. Al termine delil candidato sosterrà una prova di esame, scritta e orale sul Regolamento del Gioco del Calcio ed un test di idoneità atletica. Dal momento del superamento dell’esame, si è ufficialmente un Arbitro dell’Associazione ItalianaFIGC e, pertanto, dalle domeniche ...

