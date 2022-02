Aids, scoperta nuova variante Hiv più aggressiva e trasmissibile (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – scoperta una nuova variante dell’HIV, il virus responsabile dell’Aids, più aggressiva e trasmissibile. A identificarla, in un centinaio di persone nei Paesi Bassi, un team di ricercatori dell’Università di Oxford: la loro analisi, pubblicata sulla rivista “Science”, ha mostrato che i pazienti infetti da quella che chiamano la “variante VB” avevano livelli di virus da 3,5 a 5,5 volte più alti nel sangue rispetto a quelli infettati da altre varianti, oltre a un sistema immunitario che si indeboliva più velocemente. Tuttavia, lo studio ha anche scoperto che dopo l’inizio del trattamento, gli individui con la variante VB mostrano una ripresa del sistema immunitario e una sopravvivenza simile agli individui con altre varianti di HIV. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –unadell’HIV, il virus responsabile dell’, più. A identificarla, in un centinaio di persone nei Paesi Bassi, un team di ricercatori dell’Università di Oxford: la loro analisi, pubblicata sulla rivista “Science”, ha mostrato che i pazienti infetti da quella che chiamano la “VB” avevano livelli di virus da 3,5 a 5,5 volte più alti nel sangue rispetto a quelli infettati da altre varianti, oltre a un sistema immunitario che si indeboliva più velocemente. Tuttavia, lo studio ha anche scoperto che dopo l’inizio del trattamento, gli individui con laVB mostrano una ripresa del sistema immunitario e una sopravvivenza simile agli individui con altre varianti di HIV. ...

