Striscia la Notizia, Greggio e Iacchetti fatti fuori? Ecco cosa succede (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono i conduttori storici del tg satirico Striscia la Notizia. Ma perché sono stati tolti all’improvviso da dietro il bancone? Lo storico programma firmato dal regista Antonio Ricci, viene trasmesso su Canale 5 dal 1988 ed ha visto numerosi conduttori darsi il cambio dietro il bancone. Ma Greggio e Iacchetti rimangano i presentatori storici. Striscia la Notizia è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Il tg satirico condotto e diretto da Antonio Ricci va in onda dal lontano novembre 1988 e continua a concentrare un buon numero di telespettatori che ogni giorno si posizionano davanti la televisione per seguire le denunce e le novità del programma. Un’ironia tagliente, che più di una ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ezioed Enzosono i conduttori storici del tg satiricola. Ma perché sono stati tolti all’improvviso da dietro il bancone? Lo storico programma firmato dal regista Antonio Ricci, viene trasmesso su Canale 5 dal 1988 ed ha visto numerosi conduttori darsi il cambio dietro il bancone. Marimangano i presentatori storici.laè uno dei programmi più longevi della televisione italiana. Il tg satirico condotto e diretto da Antonio Ricci va in onda dal lontano novembre 1988 e continua a concentrare un buon numero di telespettatori che ogni giorno si posizionano davanti la televisione per seguire le denunce e le novità del programma. Un’ironia tagliente, che più di una ...

Advertising

GenteVipNews : ENZO IACCHETTI POSITIVO AL COVID A Striscia la notizia tornano Friscia e Lipari - ilgogingia : RT @FrancescaLupo15: Quando e perché è iniziata questa moda di dare un sottotitolo al governo come fa Striscia La Notizia ad ogni nuova edi… - FrancescaLupo15 : Quando e perché è iniziata questa moda di dare un sottotitolo al governo come fa Striscia La Notizia ad ogni nuova edizione? - stump_kk : Ma pan focaccia é il nuovo inviato di striscia la notizia? Sembra Luca abete con i capelli #jeru - CarlosTempo69 : @EzioGreggio @Striscia @DouglasCarrista immagino tu sia giù di corda per la notizia. Ciao @MarioBamba9 -