Sanremo Moda: Il ruggito di Lorena Cesarini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per la seconda serata del Festival, Amadeus decide di osare. Il completo color vinaccia firmato dall’amico Gai Mattiolo unisce velluto e dettagli brillanti. Ad accompagnarlo durante lo show questa volta è il comico pugliese Checco Zalone, in total black Giorgio Armani. Dama della serata, l’attrice Lorena Cesarini che ci delizia con cinque cambi d’abito. Si parte con un abito beige di crepe couture tempestato di cristalli, disegnato per lei da Pierpaolo Piccioli, mente creativa di Maison Valentino. Seguono poi altri quattro look del brand, per un «guardaroba con cui esprimere la forte ricerca estetica e condivisione dei valori di inclusività e romanticismo» che spazia dal tulle con ricami di paillettes nei toni dell’avorio, arancione e rosso a dare vita a un motivo floreale a un abito nero dallo spacco vertiginoso. Il tutto accompagnato da gioielli ... Leggi su panorama (Di giovedì 3 febbraio 2022) Per la seconda serata del Festival, Amadeus decide di osare. Il completo color vinaccia firmato dall’amico Gai Mattiolo unisce velluto e dettagli brillanti. Ad accompagnarlo durante lo show questa volta è il comico pugliese Checco Zalone, in total black Giorgio Armani. Dama della serata, l’attriceche ci delizia con cinque cambi d’abito. Si parte con un abito beige di crepe couture tempestato di cristalli, disegnato per lei da Pierpaolo Piccioli, mente creativa di Maison Valentino. Seguono poi altri quattro look del brand, per un «guardaroba con cui esprimere la forte ricerca estetica e condivisione dei valori di inclusività e romanticismo» che spazia dal tulle con ricami di paillettes nei toni dell’avorio, arancione e rosso a dare vita a un motivo floreale a un abito nero dallo spacco vertiginoso. Il tutto accompagnato da gioielli ...

