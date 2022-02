Saccone | “Il modello Mazzarri a Napoli è replicabile | Vi spiego tutto”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Corrado, ex preparatore atletico del, parla dele della possibilità di replicarlo con la squadra di oggi. Corrado, preparatore atletico ed ex collaboratore deldi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “di? Gli anni con lui sono stati bellissimi, abbiamo raggiunto risultati insperati come un secondo posto incredibile. Abbiamo iniziato a giocato in Europa. Ricordo ancora la prima partita contro l’Elfsborg in Europa League. Avendo una squadra non di campionissimi fare risultati è stato ancora più gratificante. Aronica per esempio non era un campionissimo, anche Grava. Fare un secondo posto con un certo tipo di giocatori è ancora più ...