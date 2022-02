Quirinale, Mattarella: "Ora non possiamo permetterci ritardi né incertezze" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del suo discorso di insediamento in Parlamento. "Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle urgenze - sanitaria, economica e sociale - che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze", ha detto Mattarella. "La lotta contro il virus non è conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni - ha aggiunto -. L'impegno sui vaccini si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro". A cura di Francesco Giovannetti Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Così il presidente della Repubblica Sergionel corso del suo discorso di insediamento in Parlamento. "Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle urgenze - sanitaria, economica e sociale - che ci interpellano. Non, né", ha detto. "La lotta contro il virus non è conclusa, la campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi ma non ci sono consentite disattenzioni - ha aggiunto -. L'impegno sui vaccini si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro". A cura di Francesco Giovannetti

