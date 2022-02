Quando gareggia Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022? Date precise, orari, programma, tv (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sofia Goggia sta lavorando alacramente per riuscire a essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurra è caduta durante la discesa libera di Cortina d’Ampezzo una decina di giorni fa, il suo percorso di riabilitazione è nel vivo e si sta tentando il possibile per permettere alla nostra portacolori di gareggiare ai Giochi. La Campionessa Olimpica di discesa libera vuole esserci a tutti i costi e cercherà in tutti i modi di difendere la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa a PyeongChang. La bergamasca deve sciogliere l’ultimo dubbio riguardo alla partenza alla volta della Cina: domenica 6 febbraio o lunedì 7 febbraio? Non è tramontata l’idea di vederla in gara per il superG di venerdì 11 febbraio (ore 04.00), ma chiaramente l’obiettivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)sta lavorando alacramente per riuscire a essere protagonistaInvernali di. L’azzurra è caduta durante la discesa libera di Cortina d’Ampezzo una decina di giorni fa, il suo percorso di riabilitazione è nel vivo e si sta tentando il possibile per permettere alla nostra portacolori dire ai Giochi. La Campionessa Olimpica di discesa libera vuole esserci a tutti i costi e cercherà in tutti i modi di difendere la medaglia d’oro conquistata quattro anni fa a PyeongChang. La bergamasca deve sciogliere l’ultimo dubbio riguardo alla partenza alla volta della Cina: domenica 6 febbraio o lunedì 7 febbraio? Non è tramontata l’idea di vederla in gara per il superG di venerdì 11 febbraio (ore 04.00), ma chiaramente l’obiettivo ...

