Perché il Partito Democratico deve sognare in grande e diventare “largo”

L'elezione del Presidente della Repubblica è stata un giro di boa non solo per questa strana legislatura, ma anche per un sistema politico immerso da decenni in una transizione infinita. E non poteva essere altrimenti. Coalizioni politiche tenute insieme solo dall'ansia da prestazione elettorale, e non da valori e programmi, si stanno sciogliendo o ripensando. Il Re di un assetto istituzionale che non funziona è di nuovo nudo, e dopo il taglio orizzontale dei parlamentari (tanto populista quanto sbagliato) si dovrà mettere mano a riforme perlomeno regolamentari e a una nuova legge elettorale. Le leggi elettorali, da sole, non cambiano la politica. Ma hanno effetti di cui la politica deve tenere conto. Ragioniamone con ordine. Quale legge elettoralelI sistema elettorale perfetto non esiste e, soprattutto, non ha senso parlare di sistemi "puri", maggioritario e ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Partito Il M5s resta verde e di sinistra ... mentre Alessandro Di Battista attaccava Conte perché stava portando alla degenerazione i 5stelle, da Movimento a partito della casta. Ora che i gruppi hanno accettato la leadership dell'Avvocato, Di ...

Oggi Draghi è il pivot politico Anche la Lega, però e benché spesso appaia partito leninista, non è un monolito e la decisione ... Perché è proprio questo l'effetto della mutazione genetica della Lega, trasformata da Salvini da Lega ...

