Maturità 2022 | due gli scritti | italiano e seconda prova

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tornano le prove scritte, sia all’esame per elementari e medie che alle superiori. E sì, si svolgeranno tutte in presenza. Per l’esame del primo ciclo (elementari e medie) sono previste due prove scritte: una die una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio durante il quale saranno accertate le competenze relative alla lingua inglese, allalingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione civica. L’esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Riguardo all’esame di, l’esame sarà costituito da unascritta di, da unasulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e da un colloquio. Latino al ...