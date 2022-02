LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 8-3, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: avvio complicato per i due attacchi (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 Si sblocca Milano con Rodriguez 8-8 Tripla di Booker e pareggio del Fener 8-5 Canestro di Hazer 8-3 Uno su due ai liberi per Duverioglu 8-2 TRIPLAAAAA DI PIPPO RICCI! 5-2 Canestro di Ricci 3-2 Tripla di Nick Melli! 0-2 Sblocca il match Henry dopo quasi tre minuti 0-0 Errori da entrambe le parti e ancora nulla di fatto al Forum 0-0 avvio lento del match e squadre ancora ferme dopo un minuto e mezzo di gioco 20.25 Squadre in campo e pronte per la palla a due 20.20 Dopo il Fenerbahce Milano sarà impegnata in due sfide contro Kaunas e Baskonia, prima della pausa per la Coppa Italia, in un trittico che può confermare i ragazzi di Messina nella parte altissima della classifica. 20.15 Negli ultimi tre match l’Olimpia ha concesso ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Si sbloccacon Rodriguez 8-8 Tripla di Booker e pareggio del Fener 8-5 Canestro di Hazer 8-3 Uno su due ai liberi per Duverioglu 8-2 TRIPLAAAAA DI PIPPO RICCI! 5-2 Canestro di Ricci 3-2 Tripla di Nick Melli! 0-2 Sblocca il match Henry dopo quasi tre minuti 0-0 Errori da entrambe le parti e ancora nulla di fatto al Forum 0-0lento del match e squadre ancora ferme dopo un minuto e mezzo di gioco 20.25 Squadre in campo e pronte per la palla a due 20.20 Dopo ilsarà impegnata in due sfide contro Kaunas e Baskonia, prima della pausa per la Coppa Italia, in un trittico che può confermare i ragazzi di Messina nella parte altissima della classifica. 20.15 Negli ultimi tre match l’ha concesso ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Fe… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Fe… - ronarebound : $ALLE - BR: $138.90 -> NOW: $120.00 LIVE Alle 19 Stella Rossa-Milano in Eurolega: l’Olimpia cerca la quinta vitto… -