L' affondo di Bassetti | Omicron più veloce delle quarantene cervellotiche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : affondo Bassetti

il Giornale

Salvini, tra gli altri, ha citato. 'Questo Paese - ha affermato all'incontro della Lega - ... Lanciando uncontro Toti, nel mirino del Carroccio per essersi smarcato sul voto sul ...... Sileri e l'contro i No Vax: 'Vi renderemo la vita difficile' Il sottosegretario alla ...: 'Green Pass strumento utile di odio sociale' Chi è invece convinto che il Green Pass non sia ...Dopo due anni di pandemia, per Matteo Bassetti è giunto il momento di ritrovare una parvenza di normalità anche nel nostro Paese. La variante Omicron ha caratteristiche completamente diverse da quelle ...(Tuttosport) E ancora, affonda Bassetti, riferendosi alle misure del ministro Roberto Speranza: "è paradossale, è un sistema che sta facendo il male della scuola, dei ragazzi e del sistema sanitario".