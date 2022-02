L’ AIFA | ritira il noto farmaco | “Non usatelo”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ritiro è stato disposto a seguito della comunicazione da parte della ditta SANTEN ITALY SRL concernente possibile rischio di formazione microcristalli del principio attivo in confezioni del medicinale, ed ai sensi dell’art. 70 del D. Verkazia è una base del principio attivo Ciclosporina, appartenente alla categoria degli Oftalmologici e nello specifico Altri oftalmologici. La ciclosporina riduce l’attività del sistema immunitario dell’organismo e in questo modo riduce l’infiammazione. È indicato nel trattamento di severa cheratocongiuntivite Vernal (VKC) nei bambini al di sopra di 4 anni e negli adolescenti, una condizione di natura allergica dell’occhio che insorge più frequentemente a primavera e che colpisce lo strato trasparente che si trova nella parte anteriore dell’occhio e la sottile membrana che ricopre la parte anteriore ...

