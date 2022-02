Intrighi e misteri nella Salerno Belle Epoque

(Di giovedì 3 febbraio 2022) di Olga Chieffi Il salone di Canottieri Irno apre stasera alle ore 19, le sue porte al Carmine Mari scrittore, dopo averlo formato atleta ed allenatore di canoa, il quale insieme al collega Rocco Papa, presenterà, alla vigilia del nuovo romanzo il pluripremiato romanzo “Hotel d’Angleterre” edito dalla Marlin editore, vincitore del concorso “Giallo al Centro” di Rieti, alla vigilia del lancio del suo nuovo libro “Il Fiore di Minerva”. Alberto Brenzoni, matematico, Peter Aselmeryr, svizzero e rappresentante di tessuti, Marie Christine Bonsignorì, “mademoiselle” in Grand Tour, Teofilo Scorza, tipografo romano sull’orlo del fallimento e David Stephenson, colonnello dell’esercito britannico in congedo, gli ospiti dell’ Hotel salernitano, con Edoardo Scannapieco, aspirante giornalista, ma maître presso l’Angleterre per vivere sono i personaggi base del secondo romanzo di Carmine Mari cui si ...

