Derby, Bastoni: “In questo Inter-Milan basta non perdere” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bastoni, difensore nerazzurro, ha parlato del match in programma sabato pomeriggio alle 18:00. Ecco tutte le sue dichiarazioni. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 3 febbraio 2022), difensore nerazzurro, ha parlato del match in programma sabato pomeriggio alle 18:00. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Advertising

CB_Ignoranza : Intanto Bastoni è già in clima derby. #Inter #DerbyMilano - CalcioPillole : Come #Bastoni anche #Calabria è già in clima #derby. - infoitsport : Inter, Bastoni: “É bello affrontare Ibra. Derby partita diversa” - CalcioWeb : E' altissima l'attesa per il derby #InterMilan: il difensore #Bastoni infiamma l'ambiente - CalcioPillole : #Bastoni si scalda in vista #derby e lancia la sfida ad #Ibrahimovic. -