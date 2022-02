Covid, Oms: “In Europa 12 mln nuovi contagi in ultima settimana, record da inizio pandemia” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Regione europea ha registrato 12 milioni di nuovi contagi di Covid-19 nell’ultima settimana”. Lo ha sottolineato Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, in conferenza stampa sulla situazione pandemica nella regione europea. “Questa è la più alta incidenza settimanale di casi dall’inizio della pandemia ed è in gran parte determinata dalla variante Omicron altamente trasmissibile, poiché si estende da ovest a est”, sottolinea. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Regione europea ha registrato 12 milioni didi-19 nell’”. Lo ha sottolineato Hans Kluge, direttore dell’Oms, in conferenza stampa sulla situazione pandemica nella regione europea. “Questa è la più alta incidenzale di casi dall’dellaed è in gran parte determinata dalla variante Omicron altamente trasmissibile, poiché si estende da ovest a est”, sottolinea. L'articolo proviene da Italia Sera.

