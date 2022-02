Covid oggi Italia, Gimbe: “Calano contagi e pazienti in terapia intensiva” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovi contagi e i pazienti in terapia intensiva per Covid-19. Lo evidenzia il monitoraggio della Fondazione Gimbe rilevando, nella settimana 26 gennaio-1 febbraio, “una discesa dei nuovi casi che si attestano a poco più di 900 mila e dei casi attualmente positivi (-7,9%). Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva (-142), mentre quelli in area medica rimangono sostanzialmente stabili (-0,8%), così come i decessi (2.581). E scende a 20 il numero di province in cui l’incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti”. “Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – i nuovi casi settimanali registrano una netta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovie iinper-19. Lo evidenzia il monitoraggio della Fondazionerilevando, nella settimana 26 gennaio-1 febbraio, “una discesa dei nuovi casi che si attestano a poco più di 900 mila e dei casi attualmente positivi (-7,9%). Scendono anche i ricoveri in(-142), mentre quelli in area medica rimangono sostanzialmente stabili (-0,8%), così come i decessi (2.581). E scende a 20 il numero di province in cui l’incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti”. “Dopo 3 settimane di sostanziale stabilità intorno a quota 1,2 milioni – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– i nuovi casi settimanali registrano una netta ...

