Striscia la notizia | arriva il triste annuncio per i conduttori | si corre ai ripari

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il popolare telegiornale satirico in questi giorni sta affrontando una situazione che nessuno si sarebbe aspettato. Ci sono in vista cambiamenti.laè uno dei più longevi programmi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Questa sera su Canale 5, nel programmaLaè andato in onda un servizio dedicato alle bellezze naturalistiche dell 'isola d'Elba con particolare attenzione ai sentieri della Grande Traversata Elbana, percorso che attaversa ...L'inviata speciale diladal Festival di Sanremo ? Si chiama ' Mara Venier ': è la conduttrice di Domenica In , ovviamente in versione ' deepfake ', a commentare la prima serata dietro le quinte del teatro ...3' di lettura 02/02/2022 - Dopo le quattro vittorie consecutive di inizio 2022, è arrivata la prima sconfitta. Prevedibile, prima o poi sarebbe arrivata, inevitabile, contro la Rimini dell’ex Rinaldi, ...Enzo Iacchetti è positivo al Covid-19 e questa sera non potrà condurre Striscia la notizia con Ezio Greggio. Da oggi, quindi, dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci ...