Sanremo 2022 ricorda Franco Battiato: 'La Cura' e standing ovation dell'Ariston (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Festival di Sanremo non dimentica Franco Battiato, uno dei maestri della canzone d'autore italiana, recentemente scomparso; e lo ricorda, seppure per pochi minuti, forse troppo pochi, con il suo ologramma nell'interpretazione di un frammento del suo brano forse più iconico, 'La Cura'. Al termine della parziale esecuzione, il pubblico dell'Ariston è tutto in piedi per tributare con una prolungata standing ovation il suo omaggio a Franco Battiato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

