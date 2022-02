Sanremo 2022 | le pagelle della seconda serata | Sangiovanni “vola” | Elisa emoziona E poi un 10 a Lorena Cesarini

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo di lui scese una donna ed era bella, portava un cappotto argentato e quanto attraverso il marciapiede e varcò le porte girevoli fu come una musica… Di nuovo, non è Chiedi alla Polvere. È il Festival di. Ladell’edizione. Com’è andata la prima? Quasi undici milioni di italiani davanti allo schermotelevisione. Un numero gigantesco. E allora scriviamo, con la consapevolezza che stiamo ‘valutando’ le canzoni del Festivàl (e che abbiamo, tutti o quasi, discoteche ben fornite piene di album che teniamo stretti stretti). Un pensiero lungo e bellissimo per Monica Vitti, prima.. Farfalle. Principe dello streaming di rosa vestito. Lo sta facendo di nuovo: un’altra canzone che volerà su Spotify. Fa la gag del Fantacon ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - GIORGINODJ : RT @xenomythos: Mahmood e Blanco sono ufficialmente i vincitori di Sanremo 2022 - vietatomorire4 : RT @SanremoRai: ?? @elisatoffoli ?? #OForseSeiTu L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

La storia del nostro Paese sarà raccontata dai suoi film, dai suoi sketch e anche da questo passaggio anel. Bravo, intelligente, non conformista, coraggioso come un artista deve saper ...Dopo un inizio controverso che ha diviso gli spettatori del Festival ditra fan e hater (come sempre accade con lui), Checco Zalone con il suo secondo sketch non può che unire tutti in un grande risata liberatoria. Il comico in versione trapper ha regalato al ...Jovanotti e Amadeus in diretta a Deejay chiama Italia commentano la prima serata del Festival di Sanremo. Durante il collegamento con Jovanotti, Nicola Savino ha chiamato in diretta Amadeus, reduce ...SANREMO (ITALPRESS) – L’omaggio a Monica Vitti scomparsa oggi a Roma a 90 anni. L’intervento sul razzismo che vive sulla propria pelle Lorena Cesarini. Gli interventi di Checco Zalone che, tra una ...