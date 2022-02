Sanremo 2022 | la diretta della seconda serata | Amadeus dovrà fare a meno di Fiorello | al suo fianco Lorena Cesarini Grande attesa per Zalone e Laura Pausini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nienteper stasera. Lapuntata di “del “Mattarella dell’intrattenimento” (e chissà se tornerà), ma potrà contare su un altro pezzo da 90: Checco. Il comico approderà al Festival per la prima volta. Tutti hanno provato ad averlo in passato, ma soloci è riuscito. Vedremo cosa combinerà. Sul palco stasera anche(attenzione, potrebbe ufficializzare la sua conduzione dell’Eurovision), Arisa, Malika Ayane, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Non ci sarà Luca Argentero. E l’ordine dei cantanti? Stasera si esibiscono in tredici: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, ...